кадиров прокоментував чутки про свою хворобу: “Хвала Всевишньому, я живий і здоровий”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У телеграм-каналі глави чечні рамзана кадирова з'явився пост, у якому він розповів, що його сім'я в ці дні “дуже сильно переживала” за здоров'я дядька Магомеда, але сьогодні йому вже краще. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Цитата
Водночас рамзан кадиров вирішив прокоментувати чутки навколо стану свого здоров'я.
“Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас? Хоча в цьому є свій плюс — тепер аудиторія знає, які ЗМІ і які персони відверто брешуть своїм читачам”, — написав він.
Доповнення
кадиров зауважив, що відвідував лікарню у москві, проте не через власне самопочуття, а через хворобу родича.
Нагадаємо
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що лідер чечні рамзан кадиров поки що живий, однак стан його здоров'я важкий.
Також раніше УНН писало, що кадиров у відповідь на інформацію, яка почала з'являтися у російських ЗМІ про його смерть, записав відео з прогулянки.