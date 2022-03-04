Кадыровцы застрелили несколько сотрудников Запорожской АЭС - Арахамия

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"Кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, которые контролировали ядерную безопасность. Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что подобное может произойти и на Южноукраинской АЭС.

"Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захваты. Далее может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах", - подчеркнул Арахамия.

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По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС.

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.