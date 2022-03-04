Кадирівці застрелили кілька співробітників Запорізької АЕС - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Декількох співробітників атомної електростанції у Запорізькій області вбили кадирівці під час обстрілів минулої ночі. Про це під час брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
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"Кадирівці на АЕС вбили кількох працівників, які контролювали ядерну безпеку. Ми не можемо гарантувати, що в голові цих чеченських бойовиків. І Росія теж не може, кадирівці можуть шантажувати і її", - заявив він.
Арахамія підкреслив, що подібне може статися і на Південноукраїнській АЕС.
"Всі повинні об'єднатися з цього питання. Можуть трапитися й інші подібні захоплення. Далі може трапитися Південноукраїнська АЕС. Це загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - наголосив Арахамія.
Додамо
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС.
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.