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Кабмину предложат прекратить бумажный документообмен между госорганами

Кабмину предложат прекратить бумажный документообмен между госорганами

Киев  •  УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет планирует в среду, 4 сентября, на заседание Кабинета министров вынести на рассмотрение решение о прекращении бумажного документообмена между государственными органами, а не документооборота. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить. Завтра рассчитываю вынести это решение на заседание Кабмина. Инфраструктура для этого есть, не было лишь политической воли", - написал министр.

Он уточнил в то же время, что речь пока что только о документообмене – не о документообороте, отметив, что "полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года".

Кроме того, по словам Дубилета, существует ряд документов, которые пока нельзя "перевести в цифру" из-за законов. Их планируется тщательно проанализировать и тоже оцифровать, но для этого нужно будет менять законы. Министр выразил надежду, что до конца года в Верховную Раду будут внесены соответствующие предложения.

"Сейчас мы переводим документы в цифровой вид одним махом, не разбираясь в их сути. Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ", - добавил он.

Ранее Премьер Гончарук рассказал, когда Украина откажется от бумажных документов.

Напомним, накануне в правительстве приняли документ, который позволяет министрам с нового Кабмина получить в управление существующие министерства

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