Гончарук розповів, коли Україна відмовитися від паперових документів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабмін планує повністю відмовитися від паперового обігу з 1 жовтня. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
“З 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обігу. Ми плануємо заборонити використання обміну між державними органами папірцями. Це дуже амбітна задача, яка стоїть перед нашим Кабінетом міністрів, ми сьогодні зранку проводили нараду, я оцінюю виконання цього завдання як реалістичне”, — сказав Гончарук.
За його словами, відмова від паперових документів дуже складна, адже дуже складна, органів дуже багато, систем і це все потрібно синхронізувати.
“Але я вірю, що це в нас може це вийти”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, програма діяльності уряду України планують написати за допомогою IT-інструментів.