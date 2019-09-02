Програма уряду буде написана за допомогою комп’ютерної програми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Програма діяльності уряду України планують написати за допомогою IT-інструментів. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
"До кінця місяця ми працюємо як це передбачено законом над програмою діяльності уряду, яку ми маємо презентувати парламенту. Там ми маємо детально описати її із вимірюваністю, показниками, відповідальними термінами, як саме ми збираємося досягати поставлених цілей. Ця програма збереже основний курс на Євроінтеграцію, Євроатлантична інтеграція, але особливість цієї програми буде полягати в тому, що ми спробуємо її написати за допомогою IT-інструментів", - сказав Гончарук.
За його словами, вони хочуть, щоб це була перша програма українського уряду, яка буде написана не на папері, а за допомогою комп’ютерної програми.
"Щоб можна було її потім вимірювати по показниках, і суспільство бачило і могло онлайн прослідкувати прогрес, який ми досягаємо по реалізації цієї програми", - додав він.
Нагадаємо, комплексна програма уряду перебуває на фінальній стадії розробки і її можна буде побачити вже найближчим часом.