Гончарук рассказал, когда Украина отказаться от бумажных документов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112612 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123396 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114921 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120866 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125786 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151142 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150710 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195683 просмотра

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Гончарук рассказал, когда Украина отказаться от бумажных документов

Гончарук рассказал, когда Украина отказаться от бумажных документов

Киев  •  УНН

 • 19547 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабмин планирует полностью отказаться от бумажного обращения с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

“С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Мы планируем запретить использование обмена между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим Кабинетом министров, мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнения этой задачи как реалистическое”, — сказал Гончарук.

По его словам, отказ от бумажных документов очень сложная, ведь очень сложная, органов очень много, систем и это все для синхронизации.

“Но я верю, что это у нас может это получиться”, — сказал Гончарук.

Напомним, программа деятельности правительства Украины планируют написать с помощью IT-инструментов.

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