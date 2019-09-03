Кабміну запропонують припинити обмін паперовими документами між держорганами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет планує в середу, 4 вересня, на засідання Кабінету міністрів винести на розгляд рішення про припинення паперового документообміну між державними органами, а не документообігу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Кожен місяць держоргани шлють один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити. Завтра розраховую винести це рішення на засідання Кабміну. Інфраструктура для цього є, не було лише політичної волі", - написав міністр.
Він уточнив водночас, що йдеться поки що лише про документообмін - не про документообіг, зазначивши, що "повна діджиталізація документообігу - це завдання на найближчі 1-2 роки".
Окрім того, за словами Дубілета, існує низка документів, які поки не можна "перевести у цифру" через закони. Їх планується ретельно проаналізувати і теж оцифрувати, але для цього потрібно буде міняти закони. Міністр висловив сподівання, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені відповідні пропозиції.
"Зараз ми переводимо документи у цифровий вигляд одним махом, не розбираючись у їх суті. Однак, упевнений, 90% цих документів не потрібні самі по собі - ні в папері, ні у цифрі. Найближчим часом почнемо їх ревізію і випалювання. Краще, ніж електронний документ, може бути лише неіснуючий документ", - додав він.
Раніше Прем'єр Гончарук розповів, коли Україна відмовиться від паперових документів.
Нагадаємо, напередодні в уряді ухвалили документ, який дозволяє міністрам з нового Кабміну отримати в управління існуючі міністерства.