Кабмин уволил первого заместителя Бородянского

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Киев  •  УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра культуры Украины Светлану Фоменко в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение от 18 декабря, которое появилось на правительственном портале.

"Уволить Фоменко Светлану Валерьевну с должности первого заместителя министра культуры Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Так, Фоменко займет должность заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции.

"Назначить Фоменко Светлану Валерьевну заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции со 2 января 2020 года", - говорится в распоряжении.

Напомним, Бородянский проигнорировал дискуссию по жесткому регулированию журналистской деятельности.

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