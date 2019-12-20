Кабмин уволил первого заместителя Бородянского

"Уволить Фоменко Светлану Валерьевну с должности первого заместителя министра культуры Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Так, Фоменко займет должность заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции.

"Назначить Фоменко Светлану Валерьевну заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции со 2 января 2020 года", - говорится в распоряжении.

Напомним, Бородянский проигнорировал дискуссию по жесткому регулированию журналистской деятельности.