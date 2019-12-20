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Кабмін звільнив першого заступника Бородянського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра культури України Світлану Фоменко у зв’язку з переходом на іншу роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження від 18 грудня, яке з’явилося на урядовому порталі.

“Звільнити Фоменко Світлану Валеріївну з посади першого заступника міністра культури України у зв’язку з переходом на іншу роботу”, — йдеться в розпорядженні.

Так, Фоменко обійме посаду заступника міністра культури, молоді та спорту України з питань європейської інтеграції.

“Призначити Фоменко Світлану Валеріївну заступником міністра культури, молоді та спорту України з питань європейської інтеграції з 2 січня 2020 року”, — йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, Бородянський проігнорував дискусію щодо жорсткого регулювання журналістської діяльності.

Українські Національні Новини

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