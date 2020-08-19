Кабмин сделал шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На заседании в среду правительство одобрило постановление о "Некоторых вопросах подготовки и дипломирования моряков", которым полностью передаются функции по дипломированию моряков в Морскую администрацию, а также запускается процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Данные изменения являются первым шагом в упрощении системы подготовки и дипломирования моряков", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что упрощение предусматривает внедрение удобных цифровых сервисов, в частности, электронного кабинета моряка.
"Мы упрощаем систему подготовки и дипломирования моряков, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при прохождении этих процедур. Первым нашим шагом является уменьшение количества органов, вовлеченных в этот процесс. Мы передаем функции Морской администрации и ликвидируем инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Благодарен членам правительства за поддержку этого решения", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Согласно принятому постановлению, предлагается возложить на Морскую администрацию полномочия по вопросам оценки компетентности и дипломирования моряков в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, а именно:
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- ведению единого Государственного реестра документов моряков;
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- выдаче послужных книг моряка;
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- выдаче подтверждений признания дипломов;
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- аттестации инструкторов учебно-тренажерных заведений;
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- создании государственных квалификационных комиссий.
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Как сообщал УНН, правительство утвердило проект закона о предоставлении помощи по частичной безработице.