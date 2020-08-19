Кабмін зробив крок до спрощення системи підготовки та дипломування моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На засіданні в середу уряд схвалив постанову про “Деякі питання підготовки та дипломування моряків”, якою повністю передаються функції з питань дипломування моряків до Морської адміністрації, а також запускається процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та її представництв, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
“Дані зміни є першим кроком у спрощенні системи підготовки та дипломування моряків”, — зазначили в пресслужбі.
Повідомляється, що спрощення передбачає впровадження зручних цифрових сервісів, зокрема, електронного кабінету моряка.
“Ми спрощуємо систему підготовки та дипломування моряків, щоб унеможливити корупцію, впровадити зручні цифрові сервіси та звільнити моряка від посередників під час проходження цих процедур. Першим нашим кроком є зменшення кількості органів, залучених до цього процесу. Ми передаємо функції Морській адміністрації та ліквідуємо інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків. Вдячний членам уряду за підтримку цього рішення”, — зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Відповідно до ухваленої постанови, пропонується покласти на Морську адміністрацію повноваження з питань оцінки компетентності та дипломування моряків відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, а саме:
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- ведення єдиного Державного реєстру документів моряків;
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- видачу послужних книжок моряка;
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- видачу підтверджень визнання дипломів;
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- атестацію інструкторів навчально-тренажерних закладів;
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- створення державних кваліфікаційних комісій.
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Як повідомляв УНН, уряд затвердив проект закону щодо надання допомоги по частковому безробіттю.