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Кабмин изменил правила оценки работы госслужащих

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правительство приняло постановление, согласно которому меняется порядок оценки результатов служебной деятельности государственных служащих в новосозданных государственных органах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает корреспондент УНН.

Кабмин изменил правила оценки работы госслужащих

Речь идет о постановлении "О внесении изменений в Порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих".

"Проектом акта предлагается внести изменения в Порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, утвержденный постановлением КМУ от 23 августа 2017 № 640, предусматривающие нормативное обеспечение проведения процедуры оценки результатов служебной деятельности в таких государственных органах:

  • Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей;
  • аппарат Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;
  • Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка;
  • Национальная комиссия по стандартам государственного языка и ее аппарат", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагаемые изменения предусматривают:

  • уточнение о возможности обеспечения процедуры оценки результатов служебной деятельности дистанционно;
  • положения, необходимые для оценки результатов служебной деятельности государственного служащего категории "А", которым не предоставлен в установленном порядке отчет о своей служебной деятельности;
  • другие правки технического характера в текст указанного Порядка.

Сообщается, что основной целью акта является обеспечение проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих в новосозданных государственных органах, в частности центральных органах исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурсов в условиях карантина, а также обновлении компонентов требования к лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы категории "А".

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