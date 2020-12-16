Кабмін змінив правила оцінки роботи держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Уряд ухвалив постанову, згідно з якою змінюється порядок оцінки результатів службової діяльності державних службовців у новоутворених державних органах. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 грудня, передає кореспондент УНН.
Йдеться про постанову “Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”.
“Проектом акта пропонується внести зміни у Порядок проведення оцінювання peзультатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23 серпня 2017 року № 640, що передбачають нормативне забезпечення проведення процедури оцінювання результатів службової діяльності у таких державних органах:
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- Комісія з регулювання азартних iгор та лотерей;
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- апарат Комісії з регулювання азартних iгор та лотерей;
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- Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови;
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- Національна комісія зі стандартів державної мови та її апарат”, — йдеться в пояснювальній записці до документу.
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Також запропоновані зміни передбачають:
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- уточнення щодо можливості забезпечення процедури оцінювання результатів службової діяльності дистанційно;
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- положення, необхідні для оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії “А”, яким не подано в установленому порядку звіт про свою службову діяльність;
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- інші правки технічного характеру до тексту зазначеного Порядку.
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Повідомляється, що основною метою акту є забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у новоутворених державних органах, зокрема центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також оновлення компонентів вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”.