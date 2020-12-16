Кабмін змінив правила оцінки роботи держслужбовців

Йдеться про постанову “Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”.



“Проектом акта пропонується внести зміни у Порядок проведення оцінювання peзультатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23 серпня 2017 року № 640, що передбачають нормативне забезпечення проведення процедури оцінювання результатів службової діяльності у таких державних органах:



Комісія з регулювання азартних iгор та лотерей;



апарат Комісії з регулювання азартних iгор та лотерей;



Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови;



Національна комісія зі стандартів державної мови та її апарат”, — йдеться в пояснювальній записці до документу.



Також запропоновані зміни передбачають:



уточнення щодо можливості забезпечення процедури оцінювання результатів службової діяльності дистанційно;



положення, необхідні для оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії “А”, яким не подано в установленому порядку звіт про свою службову діяльність;



інші правки технічного характеру до тексту зазначеного Порядку.



Повідомляється, що основною метою акту є забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у новоутворених державних органах, зокрема центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також оновлення компонентів вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”.