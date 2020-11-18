Уряд змінив умови проведення конкурсу на державні посади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також оновлення компонентів вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А". Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
“Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448”, - зазначив Немчінов.
Урядовець зазначив, що Акт підготовлено для належного проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також оновлення компонентів вимоги до компетентності Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А".
“У зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведення конкурсних процедур було тимчасово призупинено”, - відзначив посадовець.
Додамо, що Постановою вносяться наступні зміни до:
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби щодо:
- обов’язкового проходження тестування в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби лише для кандидатів на посади категорії "А" та фахівців з питань реформ;
- можливості проходження тестування на знання законодавства дистанційно для кандидатів на зайняття посад категорій "Б" і "В", окрім посад фахівців з питань реформ, а також можливості проведення співбесіди з кандидатами дистанційно в режимі відеоконференції;
- надання права суб’єкту призначення або керівнику державної служби зупинити проведення конкурсу у зв’язку із:
* тимчасовою непрацездатністю або перебуванням на самоізоляції членів Комісії, конкурсних комісій або адміністраторів Центру оцінювання;
* зупиненням перевезень пасажирів у міському та міжміському транспорті;
* іншими встановленими Кабінетом Міністрів України обмеженнями.
Також пропонується внести зміни до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А" щодо:
- врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А", зокрема вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;
- оновлення компонентів вимоги до компетентності "Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки".
"Це – важливий документ для відновлення повноцінної конкурсної процедури. Але лише після ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" № 3491 ми будемо мати повноцінний механізм проведення конкурсів під час пандемії короновірусу", - підсумував Немчінов.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Кабміні планують змінити оцінку роботи голів ОДА в умовах карантину.