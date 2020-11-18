У Кабміні планують змінити оцінку роботи голів ОДА в умовах карантину

"Моє питання буде стосуватися запровадження нового порядку рейтингування голів ОДА. Це було доручення, яке спільно готували Офіс Президент та секретаріат Кабінету Міністрів України для того, щоб оцінювати ефективність роботи голів обласних адміністрацій. Буде достатньо цікавий та важливий документ, який визначить порядок проведення конкурсного відбору під час карантинних обмежень для державних службовців. Адже зараз у нас діє спеціальний порядок — так звані "добори". Є підготовлений проект постанови, як це буде відбуватися при відновленні конкурсної процедури за умов дотримання карантинних обмежень. Ну і ціла низка інших документів", - підсумував посадовець.

Також Немчінов заявив, що на керівників міських рад будуть накладатися штрафи, якщо підпорядковані комунальні заклади не будуть дотримуватися карантинних обмежень.