В Кабмине планируют изменить оценку работы глав ОГА в условиях карантина

"Мой вопрос будет касаться введения нового порядка рейтингования губернаторов. Это было поручение, которое совместно готовили Офис Президент и секретариат Кабинета Министров Украины для того, чтобы оценивать эффективность работы глав областных администраций. Будет достаточно интересный и важный документ, который определит порядок проведения конкурсного отбора во время карантина для государственных служащих. Ведь сейчас у нас действует специальный порядок - так называемые "отборы". Есть подготовленный проект постановления, как это будет происходить при восстановлении конкурсной процедуры при соблюдении карантинных ограничений. Ну и целый ряд других документов", - подытожил чиновник.

Также Немчинов заявил, что на руководителей городских советов будут накладываться штрафы, если подчиненные коммунальные заведения не будут соблюдать карантин.