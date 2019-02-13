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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65635 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131147 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130311 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Кабмин изменил формирования цен на продукцию оборонки

Кабмин изменил формирования цен на продукцию оборонки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет Министров утвердил изменения в порядок формирования цены на продукцию оборонно-промышленного комплекса с целью совершенствования действующей модели формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда их отбор исполнителей и поставщиков осуществляется без применения конкурентных процедур, передает УНН.

Инициированное Минэкономразвития постановление конкретизирует состав затрат, включаемых в статьи калькуляции на продукцию и услуги оборонного назначения при формировании цены.

Так, в частности, документ предусматривает:

  • включить в состав прямых операционных расходов затраты на приобретение полуфабрикатов и комплектующих изделий, вспомогательных и других расходов,
  • включить в расходы, связанные с выполнением исследовательских работ, ремонтом и модернизацией военной и специальной техники, расходы на социальное страхование и другие расходы, которые не нашли отражения в указанных статьях расходов,
  • включить в расходы на заработную плату расходы на заработную плату работников, которые не включены непосредственно в штат предприятия, а выполняют свою работу по гражданско-правовому договору.

Принятое решение создает условия для установления обоснованной цены на продукцию оборонного назначения с предотвращением при этом необоснованных расходов для предприятий-исполнителей государственного оборонного заказа, что будет способствовать повышению их эффективности.

Как сообщал УНН, в Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК .

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