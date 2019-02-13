Кабмин изменил формирования цен на продукцию оборонки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет Министров утвердил изменения в порядок формирования цены на продукцию оборонно-промышленного комплекса с целью совершенствования действующей модели формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда их отбор исполнителей и поставщиков осуществляется без применения конкурентных процедур, передает УНН.
Инициированное Минэкономразвития постановление конкретизирует состав затрат, включаемых в статьи калькуляции на продукцию и услуги оборонного назначения при формировании цены.
Так, в частности, документ предусматривает:
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- включить в состав прямых операционных расходов затраты на приобретение полуфабрикатов и комплектующих изделий, вспомогательных и других расходов,
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- включить в расходы, связанные с выполнением исследовательских работ, ремонтом и модернизацией военной и специальной техники, расходы на социальное страхование и другие расходы, которые не нашли отражения в указанных статьях расходов,
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- включить в расходы на заработную плату расходы на заработную плату работников, которые не включены непосредственно в штат предприятия, а выполняют свою работу по гражданско-правовому договору.
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Принятое решение создает условия для установления обоснованной цены на продукцию оборонного назначения с предотвращением при этом необоснованных расходов для предприятий-исполнителей государственного оборонного заказа, что будет способствовать повышению их эффективности.
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