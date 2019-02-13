Кабмін змінив формування цін на продукцію оборонки

Ініційована Мінекономрозвитку постанова конкретизує склад витрат, що включаються до статей калькуляції на продукцію і послуги оборонного призначення під час формування ціни.

Так, зокрема, документ передбачає:



включити до складу прямих операційних витрат витрати на придбання напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших витрат,



включити до витрат, що пов’язані з виконанням дослідних робіт, ремонтом та модернізацією військової та спеціальної техніки, витрати на соціальне страхування та інші витрати, які не знайшли відображення у зазначених статтях витрат,



включити до витрат на заробітну плату витрати на заробітну плату працівників, що не включені безпосередньо до штату підприємства, а виконують свою роботу згідно з цивільно-правовим договором.





Ухвалене рішення створює умови для встановлення обґрунтованої ціни на продукцію оборонного призначення з уникненням при цьому необґрунтованих витрат для підприємств-виконавців державного оборонного замовлення, що сприятиме підвищенню їх ефективності.

Як повідомляв УНН, в Україні запускають Реєстр імпортозаміщення в ОПК.