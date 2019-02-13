Кабмін змінив формування цін на продукцію оборонки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет Міністрів затвердив зміни в порядок формування ціни на продукцію оборонно-промислового комплексу з метою вдосконалення діючої моделі формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення в разі, коли їх відбір виконавців та постачальників здійснюється без застосування конкурентних процедур, передає УНН.
Ініційована Мінекономрозвитку постанова конкретизує склад витрат, що включаються до статей калькуляції на продукцію і послуги оборонного призначення під час формування ціни.
Так, зокрема, документ передбачає:
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- включити до складу прямих операційних витрат витрати на придбання напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших витрат,
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- включити до витрат, що пов’язані з виконанням дослідних робіт, ремонтом та модернізацією військової та спеціальної техніки, витрати на соціальне страхування та інші витрати, які не знайшли відображення у зазначених статтях витрат,
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- включити до витрат на заробітну плату витрати на заробітну плату працівників, що не включені безпосередньо до штату підприємства, а виконують свою роботу згідно з цивільно-правовим договором.
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Ухвалене рішення створює умови для встановлення обґрунтованої ціни на продукцію оборонного призначення з уникненням при цьому необґрунтованих витрат для підприємств-виконавців державного оборонного замовлення, що сприятиме підвищенню їх ефективності.
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