Кабмин уменьшил коэффициент расчета стоимости аренды госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кабинет министров Украины снизил до 0,7 коэффициент расчета стоимости аренды государственного имущества. Такое решение сегодня было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"С целью уменьшения финансовой нагрузки на арендаторов, увеличение привлекательности аренды государственного имущества и обеспечения стабильных поступлений государственного бюджета от аренды предлагается внедрить временный понижающий коэффициент к действующим в методике арендных ставок. Понижающий коэффициент в размере 0,7 и это временная мера, она распространяется на три года ", - сказал первый заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Парфененко.
Он рассказал, что сегодня на контроле ФГИУ находится около 20 тыс. договоров аренды.
По его словам, в последние годы наблюдается негативная тенденция оттока арендаторов.
В частности, уточнил Д.Парфененко, за последние три года количество договоров аренды уменьшилась на 2200, а это 12% от общего количества. При этом, отметил он, за последний год - на 1300.
"Это является следствием завышенных арендных ставок аренды государственного имущества по отношению до негосударственного имущества в негосударственном секторе экономики", - подчеркнул чиновник.
К постановлению также была внесена поправка о том, что Минфин и ФГИУ через год должны проанализировать действие пониженного коэффициента расчета стоимости аренды госимущества.