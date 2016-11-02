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Кабмін зменшив коефіцієнт розрахунку вартості оренди держмайна

Кабмін зменшив коефіцієнт розрахунку вартості оренди держмайна

Київ • УНН

 • 7259 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет міністрів України знизив до 0,7 коефіцієнт розрахунку вартості оренди державного майна. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"З метою зменшення фінансового навантаження на орендарів, збільшення привабливості оренди державного майна та забезпечення стабільних надходжень державного бюджету від оренди пропонується впровадити тимчасовий знижувальний коефіцієнт до чинних у методиці орендних ставок. Знижувальний коефіцієнт у розмірі 0,7 і це тимчасовий захід, він розповсюджується на три роки", - сказав перший заступник голови ФДМУ Дмитро Парфененко.

Він розповів, що на сьогодні на контролі ФДМУ перебуває близько 20 тис. договорів оренди.

За його словами, протягом останніх років спостерігається негативна тенденція відтоку орендарів.

Зокрема, уточнив Д.Парфененко, за останні три роки кількість договорів оренди зменшилася на 2200, а це 12% від загальної кількості. При цьому, зазначив він, за останній рік – на 1300.

"Це є наслідком завищених орендних ставок оренди державного майна відносно до недержавного майна в недержавному сегменті економіки", - наголосив посадовець.

До постанови також було внесено правку стосовно того, що Мінфін та ФДМУ через рік мають проаналізувати дію зниженого коефіцієнту розрахунку вартості оренди держмайна.

Українські Національні Новини

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