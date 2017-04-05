Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46463 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117998 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117411 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107170 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103656 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154442 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК

Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил состав Общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В состав общественного совета вошли 15 человек: Павел Аниськович, Татьяна Беловол, Виктор Бобыренко, Вадим Воробьев, Константин Гусев, Александр Дрок, Константин Езерский, Остап Кучма, Глеб Рыжов, Юрий Ромашко, Виталий Свитлык, Мирослав Симка, Сергей Старченко, Лариса Ступак, Виктор Таран.

Напомним, состав Общественного совета при НАПК был сформирован в феврале.

Напомним, что заявления и приложенные к ним документы от общественных объединений на участие их представителей в указанных собрании поступали в НАПК в период с 26 января по 14 февраля 2017 года. 113 общественных объединений делегировали 173 представителей, а именно: лиц, уполномоченных представлять общественные объединения - 56 делегатов и лиц, которые были предложены общественными объединениями для включения в состав совета - 44 кандидата.

Также на сайте НАПК обнародован список представителей общественных объединений, которым отказано в участии в учредительном собрании с указанием основания отказа. Он содержит 38 делегатов и 35 кандидатов от 53 общественных организаций.

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