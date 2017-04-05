Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК

В состав общественного совета вошли 15 человек: Павел Аниськович, Татьяна Беловол, Виктор Бобыренко, Вадим Воробьев, Константин Гусев, Александр Дрок, Константин Езерский, Остап Кучма, Глеб Рыжов, Юрий Ромашко, Виталий Свитлык, Мирослав Симка, Сергей Старченко, Лариса Ступак, Виктор Таран.

Напомним, состав Общественного совета при НАПК был сформирован в феврале.

Напомним, что заявления и приложенные к ним документы от общественных объединений на участие их представителей в указанных собрании поступали в НАПК в период с 26 января по 14 февраля 2017 года. 113 общественных объединений делегировали 173 представителей, а именно: лиц, уполномоченных представлять общественные объединения - 56 делегатов и лиц, которые были предложены общественными объединениями для включения в состав совета - 44 кандидата.

Также на сайте НАПК обнародован список представителей общественных объединений, которым отказано в участии в учредительном собрании с указанием основания отказа. Он содержит 38 делегатов и 35 кандидатов от 53 общественных организаций.