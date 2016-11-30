Кабмин утвердил порядок выплат семьям военных в плену или пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления выплат семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.
По словам первого заместителя министра обороны Украины Игоря Руснака, это решение определяет порядок осуществления денежных выплат семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложникам, а также интернированных в нейтральных государствах или без вести отсутствующих.