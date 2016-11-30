Кабмін затвердив порядок виплат сім'ям військових у полоні або зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок здійснення виплат сім'ям військовослужбовців, які потрапили в полон або пзникли безвісти. Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.
За словами першого заступника міністра оборони України Ігоря Руснака, це рішення визначає порядок здійснення грошових виплат сім'ям військовослужбовців, захоплених в полон або заручникам, а також інтернованих в нейтральних державах або безвісти відсутніх.