Кабмин утвердил положение о спецшколе и учебно-реабилитационном центре

Документ разработан Министерством образования и науки Украины и прошел общественное обсуждение. Положение определяет основные задачи специализированных школ и учебно-реабилитационных центров, сроки получения образования, нормы оценивания результатов обучения, предельные нормы нагрузки в этих заведениях, определяет особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы и другие особенности работы таких учебных заведений.



Как сообщал УНН, для учителей подготовительных классов специальных школ, а также для педагогов и помощников воспитателей в инклюзивных классах (группах) всех образовательных учреждений установлены надбавки в размере 15% и 20%. Соответствующее решение приняло правительство Украины.