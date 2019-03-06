Кабмін затвердив положення про спецшколу та навчально-реабілітаційний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд під час свого сьогоднішнього засідання затвердив положення про спеціальну школу та про навчально-реабілітаційний центр, повідомляє УНН.
Документ розроблений Міністерством освіти та науки України та пройшов громадське обговорення. Положення визначає головні завдання спеціалізованих шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, строки здобуття освіти, норми оцінювання результатів навчання, граничні норми навантаження у цих закладах, визначає особливості освітньої та корекційно-розвиткової роботи та інші особливості роботи таких закладів освіти.
Як повідомляв УНН, для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл, а також для педагогічних працівників і помічників вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх освітніх закладів встановлено надбавки у розмірі 15% та 20%. Відповідне рішення ухвалив уряд України.