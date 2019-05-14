Кабмин утвердил переход к единым стандартам в описании лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвержден переход к единым стандартам в описании лекарственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны здоровья.
"Кабинет Министров Украины принял постановление о внесении изменений в Положение о Государственном реестре лекарственных средств. Унификация данных, утвержденная постановлением, сделает региональные закупки прозрачными, минимизирует коррупционную составляющую и приблизит украинское законодательство к практике Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Так, согласно Постановлению Кабмина № 387 от 8 мая 2019 года, вся информация о лекарственных средствах вносится в Государственный реестр лекарственных средств по единым национальным стандартам, принятых на основе международных стандартов (ISO).
"По этим принципам информация о лекарственных средствах будет интегрироваться в систему "Прозорро". Она будет максимально детализирована и не будет допускать разных трактовок. Например, таблетированные формы лекарственных средств будут указываться исключительно в количестве таблеток (не блистеров или упаковок, как это было раньше), а цена будет рассчитываться за одну таблетку. Это позволит избежать возможных манипуляций в тендерных условиях", - отметили в Минздраве.
В Министерстве заверили, что для производителей такие нововведения означают равные условия, честную конкуренцию и возможность выхода на международные рынки, а для больниц - четкие правила и минимизация ошибок при формировании закупок.
"В результате больницы смогут закупать больше лекарств за те же деньги для своих пациентов", - добавили в министерстве.
Напомним, согласно результатам аудита, проведенного Счетной палатой, по согласованию МОЗ для онкобольных детей закуплены несоответствующие лекарства.