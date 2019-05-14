Кабмін затвердив перехід до єдиних стандартів в описі ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою затверджений перехід до єдиних стандартів в описі лікарських засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів. Уніфікація даних, затверджена постановою, зробить регіональні закупівлі прозорими, мінімізує корупційну складову і наблизить українське законодавство до практики Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з Постановою Кабміну № 387 від 8 травня 2019 року, вся інформація про лікарські засоби вноситься до Державного реєстру лікарських засобів за єдиними національними стандартами, прийнятих на основі міжнародних стандартів (ISO).
"За цими принципами інформація про лікарські засоби буде інтегруватися в систему "Прозорро". Вона буде максимально деталізована і не допускатиме різних трактувань. Наприклад, таблетовані форми лікарських засобів будуть зазначатись виключно у кількості таблеток (не блістерів чи упаковок, як це було раніше), а ціна розраховуватиметься за одну таблетку. Це дозволить уникнути ймовірних маніпуляцій у тендерних умовах", - зазначили у МОЗ.
У Міністерстві запевнили, що для виробників такі нововведення означають рівні умови, чесну конкуренцію і можливість виходу на міжнародні ринки, а для лікарень - чіткі правила і мінімізація помилок при формуванні закупівель.
"У результаті лікарні зможуть закуповувати більше ліків за ті самі кошти для своїх пацієнтів", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, згідно з результатами аудиту, проведеного Рахунковою палатою, за погодження МОЗ для онкохворих дітей закуплено невідповідні ліки.