Кабмин "забрал" 14 млн грн из программы гуманитарного разминирования и "перебросил" их на реализацию соглашения о недрах

Кабинет министров перераспределил более 14 млн гривен из программы компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения и перенаправил их на реализацию соглашения о недрах между Украиной и США. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство осуществило перераспределение в сумме 14 млн 687,5 тыс., предусмотренных Министерству экономики, путем уменьшения на указанную сумму расходов по программе "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

Вместо этого эти средства были "переброшены" на другую программу - "Мероприятия по усилению институциональной способности для подготовки публичных инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, а также выполнения обязательств по международным соглашениям" с целью обеспечения выполнения положений соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления и организационного обеспечения Государственной организацией "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства".

Напомним

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины с капиталом 150 млн долларов будет создателем рынка критического сырья и горнодобывающей отрасли. Фонд также будет развивать систему страхования военных и политических рисков для привлечения инвесторов.