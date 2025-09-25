Кабмин "забрал" 14 млн грн из программы гуманитарного разминирования и "перебросил" их на реализацию соглашения о недрах

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 7524 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 13598 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 18885 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 47677 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 34111 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58307 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57630 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75946 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55818 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47398 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
69%
761мм
Популярные новости
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 20138 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 28869 просмотра
Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой25 сентября, 11:45 • 4114 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 20433 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 12829 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 12879 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 20489 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 28926 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 47675 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 32463 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрей Сибига
Реджеп Тайип Эрдоган
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 20183 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 28788 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 62431 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 120538 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 78769 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Сухой Су-30
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-24

Кабмин "забрал" 14 млн грн из программы гуманитарного разминирования и "перебросил" их на реализацию соглашения о недрах

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Кабинет министров перераспределил более 14 млн гривен, предназначенных для компенсации расходов на гуманитарное разминирование, на выполнение соглашения о недрах между Украиной и США. Это обеспечит выполнение положений соглашения по созданию Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Кабмин "забрал" 14 млн грн из программы гуманитарного разминирования и "перебросил" их на реализацию соглашения о недрах

Кабинет министров перераспределил более 14 млн гривен из программы компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения и перенаправил их на реализацию соглашения о недрах между Украиной и США. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство осуществило перераспределение в сумме 14 млн 687,5 тыс., предусмотренных Министерству экономики, путем уменьшения на указанную сумму расходов по программе "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

Вместо этого эти средства были "переброшены" на другую программу - "Мероприятия по усилению институциональной способности для подготовки публичных инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, а также выполнения обязательств по международным соглашениям" с целью обеспечения выполнения положений соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления и организационного обеспечения Государственной организацией "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства".

Напомним

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины с капиталом 150 млн долларов будет создателем рынка критического сырья и горнодобывающей отрасли. Фонд также будет развивать систему страхования военных и политических рисков для привлечения инвесторов.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Верховная Рада
Соединённые Штаты
Украина