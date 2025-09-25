$41.410.03
17:19 • 7888 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 14000 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 19134 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 47997 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 34331 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 58369 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 57689 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76026 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55834 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47409 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Кабмін “забрав” 14 млн грн з програми гуманітарного розмінування та “перекинув” їх на реалізацію угоди про надра

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Кабінет міністрів перерозподілив понад 14 млн гривень, призначених для компенсації витрат на гуманітарне розмінування, на виконання угоди про надра між Україною та США. Це забезпечить виконання положень угоди щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Кабмін “забрав” 14 млн грн з програми гуманітарного розмінування та “перекинув” їх на реалізацію угоди про надра

Кабінет міністрів здійснив перерозподіл понад 14 млн гривень з програми компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення та перенаправив їх на реалізацію угоди про надра між Україною та США. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд здійснив перерозподіл у сумі 14 млн 687,5 тис., передбачених Міністерству економіки, шляхом зменшення на зазначену суму видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Натомість ці кошти були "перекинуті" на іншу програму - "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки публічних інвестиційних проектів та проектів державно-приватного партнерства, а також виконання зобовʼязань за міжнародними угодами" з метою забезпечення виконання положень угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та організаційного забезпечення Державною організацією "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства".

Нагадаємо

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови України з капіталом 150 млн доларів буде творцем ринку критичної сировини та гірничодобувної галузі. Фонд також розвиватиме систему страхування військових та політичних ризиків для залучення інвесторів.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада України
Сполучені Штати Америки
Україна