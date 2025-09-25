Кабмін “забрав” 14 млн грн з програми гуманітарного розмінування та “перекинув” їх на реалізацію угоди про надра

Кабінет міністрів здійснив перерозподіл понад 14 млн гривень з програми компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення та перенаправив їх на реалізацію угоди про надра між Україною та США. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд здійснив перерозподіл у сумі 14 млн 687,5 тис., передбачених Міністерству економіки, шляхом зменшення на зазначену суму видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Натомість ці кошти були "перекинуті" на іншу програму - "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки публічних інвестиційних проектів та проектів державно-приватного партнерства, а також виконання зобовʼязань за міжнародними угодами" з метою забезпечення виконання положень угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та організаційного забезпечення Державною організацією "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства".

Нагадаємо

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови України з капіталом 150 млн доларів буде творцем ринку критичної сировини та гірничодобувної галузі. Фонд також розвиватиме систему страхування військових та політичних ризиків для залучення інвесторів.