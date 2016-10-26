Кабмин решил выделить 1,4 млн. грн на помощь 20 "евромайдановцам"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров согласовал выделение 1,4 миллиона гривен разовой помощи 20 участникам Революции Достоинства, которые получили телесные повреждения. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Предлагается выделить 1,4 миллиона разовой помощи 20 лицам, участвовавшим в событиях Революции Достоинства, получившим телесные повреждения", - зачитал проект решения первый вице-премьер-министр Степан Кубив.