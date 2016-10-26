Кабмін вирішив виділити 1,4 млн грн на допомогу 20 "євромайданівцям"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів погодив виділення 1,4 мільйона гривень разової допомоги 20 учасникам Революції Гідності, які отримали тілесні ушкодження. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Пропонується виділити 1,4 мільйона разової допомоги 20 особам, які брали участь у подіях Революції Гідності, що отримали тілесні ушкодження", - зачитав проект рішення перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.