Кабмин выделил почти 20 млн. грн для студентов Кировоградщины

"Для того, чтобы наши дети имели возможность не на тех остатках советской техники учиться, получать образование, а на современной технике. Ресурс, который выделяется, очень большой, мы должны проработать этот вопрос как с руководством училища, так и со специалистами, возможно, даже привлечь опыт сельхозпроизводителей для того, чтобы мы приняли правильное решение и приобрели ту технику, которая сегодня используется в сельском хозяйстве ", - сказал С.Кузьменко.

Также он добавил, что новую сельхозтехнику получит Бобринецкое училище. А для того, чтобы процедура закупки была прозрачной, к выбору и покупке техники планируют привлечь местную общину и органы местное самоуправление.

Напомним, 10 апреля субвенцию для развития инклюзивного образования получила Кировоград .