Кабмин выделил почти 20 млн. грн для студентов Кировоградщины
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Согласно Постановлению Кабмина от 29 марта, Кировоград получит почти 20 млн. грн на приобретение сельскохозяйственной техники для студентов ПТУ. Об этом во время аппаратного совещания сообщил председатель ОГА Сергей Кузьменко, передает УНН.
"Для того, чтобы наши дети имели возможность не на тех остатках советской техники учиться, получать образование, а на современной технике. Ресурс, который выделяется, очень большой, мы должны проработать этот вопрос как с руководством училища, так и со специалистами, возможно, даже привлечь опыт сельхозпроизводителей для того, чтобы мы приняли правильное решение и приобрели ту технику, которая сегодня используется в сельском хозяйстве ", - сказал С.Кузьменко.
Также он добавил, что новую сельхозтехнику получит Бобринецкое училище. А для того, чтобы процедура закупки была прозрачной, к выбору и покупке техники планируют привлечь местную общину и органы местное самоуправление.
Напомним, 10 апреля субвенцию для развития инклюзивного образования получила Кировоград .