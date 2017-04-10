Кабмін виділив майже 20 млн грн для студентів Кіровоградщини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Згідно з Постановою Кабміну від 29 березня, Кіровоградщина отримає майже 20 млн грн на придбання сільськогосподарської техніки для студентів ПТНЗ. Про це під час апаратної наради повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає УНН.
“Для того, щоб наші діти мали можливість не на тих залишках радянської техніки навчатись, здобувати освіту, а на сучасній техніці. Ресурс, який виділяється, надзвичайно великий, ми повинні пропрацювати це питання як з керівництвом училища, так і з фахівцями, можливо, навіть залучити досвід сільгоспвиробників для того, щоб ми прийняли правильне рішення і придбали ту техніку, яка сьогодні використовується в сільському господарстві”, — сказав С.Кузьменко.
Також він додав, що нову сільгосптехніку отримає Бобринецьке училище. А для того, щоб процедура закупівлі була прозорою, до вибору і купівлі техніки планують залучити місцеву громаду і органи місцеве самоврядування.
Нагадаємо, 10 квітня субвенцію для розвитку інклюзивної освіти отримала Кіровоградщина.