Кабмін виділив майже 20 млн грн для студентів Кіровоградщини

“Для того, щоб наші діти мали можливість не на тих залишках радянської техніки навчатись, здобувати освіту, а на сучасній техніці. Ресурс, який виділяється, надзвичайно великий, ми повинні пропрацювати це питання як з керівництвом училища, так і з фахівцями, можливо, навіть залучити досвід сільгоспвиробників для того, щоб ми прийняли правильне рішення і придбали ту техніку, яка сьогодні використовується в сільському господарстві”, — сказав С.Кузьменко.



Також він додав, що нову сільгосптехніку отримає Бобринецьке училище. А для того, щоб процедура закупівлі була прозорою, до вибору і купівлі техніки планують залучити місцеву громаду і органи місцеве самоврядування.

Нагадаємо, 10 квітня субвенцію для розвитку інклюзивної освіти отримала Кіровоградщина.