Кабмин уменьшает обязательные нормы площади аптек

Кабинет министров уменьшил обязательные нормы площади аптек, расположенных в поселках и селах, что по мнению чиновников, должно улучшить доступ к лекарственным средствам путем увеличения количества аптек и аптечных пунктов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

"Внесены изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), с целью улучшения доступа к лекарственным средствам сельского населения путем увеличения количества аптек и аптечных пунктов в селах и усовершенствования доступа пациентов к лекарственным средствам и медицинским изделиям", - сообщил Мельничук.

Он отметил, что общая минимальная площадь для аптек, расположенных в поселках, должна составлять не менее 30 кв. метров, а площадь торгового зала - не менее 11 кв. метров (сейчас площадь торгового зала должна составлять не менее 13,5 кв. метра).

Также для аптек, расположенных в селе, - не менее 18 кв. метров с выделением зоны торгового зала не менее 6 кв. метров, и зоны для хранения лекарственных средств и служебно-бытовой зоны. Сейчас для таких аптек установлено, что помещение для хранения лекарственных средств - не менее 3,6 кв. метра; комната для персонала - не менее 2,4 кв. метра

При этом для аптечных пунктов, расположенных в селе, площадь аптечного пункта не может быть меньше 10 кв. метров.

Напомним

Кабинет министров расширил программу "Доступные лекарства", что, в частности, предусматривает возможность покупать лекарства за средства зимней "еПоддержки", расширяется перечень лекарственных средств, которые можно будет приобрести по программе.