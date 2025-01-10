Кабмін зменшує обов'язкові норми площі аптек
Київ • УНН
Кабмін зменшив обов'язкові норми площі для аптек у селах та селищах. Мінімальна площа для сільських аптек тепер становитиме 18 кв. м, а для аптечних пунктів - 10 кв. м.
Кабінет міністрів зменшив обов'язкові норми площі аптек, розташованих у селищах та селах, що на думку урядовців, має поліпшити доступ до лікарських засобів шляхом збільшення кількості аптек і аптечних пунктів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
"Внесено зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), з метою поліпшення доступу до лікарських засобів сільського населення шляхом збільшення кількості аптек і аптечних пунктів у селах і удосконалення доступу пацієнтів до лікарських засобів та медичних виробів", - повідомив Мельничук.
Він зазначив, що загальна мінімальна площа для аптек, розташованих у селищах, повинна складати не менше ніж 30 кв. метрів, а площа торговельного залу - не менше ніж 11 кв. метрів (нині площа торговельного залу повинна складати не менше ніж 13,5 кв. метра).
Також для аптек, розташованих у селі, - не менше ніж 18 кв. метрів із виділенням зони торговельного залу не менше ніж 6 кв. метрів, та зони для зберігання лікарських засобів і службово-побутової зони. Нині для таких аптек встановлено, що приміщення для зберігання лікарських засобів - не менше ніж 3,6 кв. метра; кімната для персоналу - не менше ніж 2,4 кв. метра
При цьому для аптечних пунктів, розташованих у селі, площа аптечного пункту не може бути менше 10 кв. метрів.
Нагадаємо
Кабінет міністрів розширив програму "Доступні ліки", що, зокрема, передбачає можливість купувати ліки за кошти зимової "єПідтримки", розширюється перелік лікарських засобів, які можна буде придбати за програмою.