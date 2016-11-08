Кабмин: украинцы могут оформить субсидию в декабре и получить компенсацию

"Опровергаем мифы о субсидиях. Если вы ее не успели оформить вовремя, не верьте тем, кто говорит, что получить компенсацию уже невозможно. Те украинцы, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, могут это сделать и в ноябре, и в декабре. Государство окажет им помощь и компенсирует часть коммунальных расходов за два месяца с даты начала отопительного сезона ", - говорится в сообщении.

Напомним, Премьер В.Гройсман сообщил, что 6,4 млн. семей получили субсидии .