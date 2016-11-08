Кабмин: украинцы могут оформить субсидию в декабре и получить компенсацию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинцы могут оформить судсидию и после начала отопительного сезона и получить компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Опровергаем мифы о субсидиях. Если вы ее не успели оформить вовремя, не верьте тем, кто говорит, что получить компенсацию уже невозможно. Те украинцы, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, могут это сделать и в ноябре, и в декабре. Государство окажет им помощь и компенсирует часть коммунальных расходов за два месяца с даты начала отопительного сезона ", - говорится в сообщении.
Напомним, Премьер В.Гройсман сообщил, что 6,4 млн. семей получили субсидии .