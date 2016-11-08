Кабмін: українці можуть оформити субсидію у грудні і отримати компенсацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українці можуть оформити судсидію і після початку опалювального сезону та отримати компенсацію. Про це повідомляє прес-служба Кабміну у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Спростовуємо міфи про субсидії. Якщо ви її не встигли оформити вчасно, не вірте тим, хто каже, що отримати компенсацію вже неможливо. Ті українці, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, можуть це зробити і в листопаді, і в грудні. Держава надасть їм допомогу і компенсує частину комунальних витрат за два місяці з дати початку опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман повідомив, що 6,4 млн родин отримали субсидії.