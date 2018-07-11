Кабмин в этом году направит на проекты Донбасса 12 млрд грн

"В этом году мы направляем 12 млрд грн на различные программы. Но мне кажется, что к этому подошли очень механически - количеством объектов и количеством проектов. Мой вопрос только один, я хочу, чтобы мыслили категориями, не количеством проектов, а того, что построение того или иного объекта даст в качестве жизни украинским гражданам на Донбассе. То есть какие проекты нужно строить", - подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что сейчас все проекты проходят инспектирование по поводу их необходимости.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести ревизию проектов, которые реализуются на Донбассе, на предмет того, соответствуют ли они потребностям людей.