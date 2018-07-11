Кабмін цього року спрямує на проекти Донбасу 12 млрд грн

“У цьому році ми направляємо 12 млрд грн на різноманітні програми. Але мені здається, що до цього підійшли дуже механічно — кількістю об’єктів і кількістю проектів. Моє питання тільки єдине, я хочу, щоби мислили категоріями не кількістю проектів, а того, що побудова того чи іншого об’єкту дасть в якості життя українським громадянам на Донбасі. Тобто які проекти потрібно будувати”, — наголосив він.

Глава уряду зазначив, що наразі всі проекти проходять інспектування щодо їхньої необхідності.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести ревізію проектів, які реалізуються на Донбасі, щодо того, чи відповідають вони потребам людей.