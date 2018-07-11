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Кабмін цього року спрямує на проекти Донбасу 12 млрд грн

Кабмін цього року спрямує на проекти Донбасу 12 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Кабінет міністрів України спрямує на проекти інфраструктури Донбасу у цьому році у сумі 12 млрд грн. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, звітуючи про підсумки першого півріччя, передає кореспондент УНН.

“У цьому році ми направляємо 12 млрд грн на різноманітні програми. Але мені здається, що до цього підійшли дуже механічно — кількістю об’єктів і кількістю проектів. Моє питання тільки єдине, я хочу, щоби мислили категоріями не кількістю проектів, а того, що побудова того чи іншого об’єкту дасть в якості життя українським громадянам на Донбасі. Тобто які проекти потрібно будувати”, — наголосив він.

Глава уряду зазначив, що наразі всі проекти проходять інспектування щодо їхньої необхідності.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести ревізію проектів, які реалізуються на Донбасі, щодо того, чи відповідають вони потребам людей.

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