Кабмин создал координационный совет по борьбе с опустыниванием
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины создал координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием, которую возглавил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минприроды.
Координационный совет создан на период до 2021 года.
"Правительство создало совет, который будет координировать деятельность по формированию и реализации государственной политики по устойчивому использованию и охране земель, борьбы с деградацией земель, опустыниванием и смягчению последствий засухи", - сказал О.Семерак.
По предварительным подсчетам специалистов, в Украине водной и ветровой эрозией поражены около 57 процентов территории, более 12 процентов земель страдают от подтопления.
Так, по различным критериям загрязненными являются около 20 процентов украинских земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тысячи случаев оползней. Вследствие абразии разрушается до 60 процентов побережья Азовского и Черного морей и 41 процент береговой линии днепровских водохранилищ. Более 150 тысяч гектаров земель нарушены в результате горнодобывающей и других видов деятельности. Количество подземных и поверхностных карстопроявлений составляет около 27 тысяч.
"Наша задача - создать все предпосылки для недопущения такого развития событий. Надеюсь, что Координационный совет сможет усилить координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, привлекая к участию в своей работе представителей местной исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также независимых экспертов ", - резюмировал О.Семерак.