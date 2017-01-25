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Кабмін створив координаційну раду для боротьби з опустелюванням

Кабмін створив координаційну раду для боротьби з опустелюванням

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Кабінет міністрів України створив координаційну раду із боротьби з деградацією земель та опустелюванням, яку очолив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінприроди.

Координаційна рада створена на період до 2021 року.

“Уряд створив раду, яка координуватиме діяльність з формування і реалізації державної політики щодо сталого використання та охорони земель, боротьби з деградацією земель, опустелюванням та пом’якшення наслідків посухи”, — сказав О.Семерак.

За попередніми підрахунками фахівців, в Україні водною та вітровою ерозією уражені близько 57 відсотків території, понад 12 відсотків земель страждають від підтоплення.

Так, за різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків українських земель. Щороку фіксується майже 23 тисячі випадків зсувів. Внаслідок абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та 41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ. Понад 150 тисяч гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.

“Наше завдання — створити всі передумови для недопущення такого розвитку подій. Сподіваюся, що Координаційна рада зможе посилити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, залучаючи до участі у своїй роботі представників місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також незалежних експертів”, — резюмував О.Семерак.

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