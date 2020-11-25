Кабмин упростил въезд с оккупированных территорий подросткам от 14 до 16 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду одобрил проект постановления, которым, среди прочего, предусмотрено разрешить въезд с временно оккупированных территорий гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его, по свидетельству о рождении. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин упростил процедуру въезда с ТОТ гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его. Теперь въезд возможен по свидетельству о рождении", - написал нардеп.
Кроме того, по его словам, Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на ВОТ. В частности, предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - например, возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и тд.
Как сообщал УНН, начиная с 10 ноября, на сегодня, на Донбассе функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".