Кабмін спростив в'їзд з окупованих територій підліткам від 14 до 16 років

“Кабмін спростив процедуру в'їзду з ТОТ громадянам України віком від 14 до 16 років, які не мали можливості оформити паспорт або втратили його. Тепер в'їзд можливий за свідоцтвом про народження”, - написав нардеп.

Окрім того, з його слів, Кабмін врегулював умови тимчасового припинення роботи КПВВ на ТОТ. Зокрема, передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - наприклад, повернення до місця проживання, воз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування ВНЗ і тд.

Як повідомляв УНН, починаючи з 10 листопада, станом на сьогодні, на Донбасі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян сьогодні здійснювався лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".