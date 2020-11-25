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Кабмін спростив в'їзд з окупованих територій підліткам від 14 до 16 років

Кабмін спростив в'їзд з окупованих територій підліткам від 14 до 16 років

Київ • УНН

 • 10575 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив проект постанови, яким, серед іншого, передбачено дозволити в'їзд з тимчасово окупованих територій громадянам України віком від 14 до 16 років, які не мали можливості оформити паспорт або втратили його, за свідоцтвом про народження. Про це у Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін спростив процедуру в'їзду з ТОТ громадянам України віком від 14 до 16 років, які не мали можливості оформити паспорт або втратили його. Тепер в'їзд можливий за свідоцтвом про народження”, - написав нардеп.

Окрім того, з його слів, Кабмін врегулював умови тимчасового припинення роботи КПВВ на ТОТ. Зокрема, передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - наприклад, повернення до місця проживання, воз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування ВНЗ і тд.

Як повідомляв УНН, починаючи з 10 листопада, станом на сьогодні, на Донбасі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян сьогодні здійснювався лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

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