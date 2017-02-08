Кабмин сегодня примет решение о распределении акцизов местным бюджетам - В.Гройсман

"Сегодня примем решение о распределении акциза для местных бюджетов. Потому что местные бюджеты этого ждут", - сказал Премьер.

Он отметил, что правительство все сделает для того, чтобы акцизы для местных бюджетов были направлены в большем объеме, чем это было в 2016 году.

В.Гройсман добавил, что такое решение было совместно проработано Минфином и Минрегионом.

Напомним, более 360 территориальных общин созданы в Украине в рамках реформы децентрализации.