Кабмин сегодня примет решение о распределении акцизов местным бюджетам - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует принять решение о распределении акцизов для местных бюджетов, которые будут выше, чем в прошлом году. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня примем решение о распределении акциза для местных бюджетов. Потому что местные бюджеты этого ждут", - сказал Премьер.
Он отметил, что правительство все сделает для того, чтобы акцизы для местных бюджетов были направлены в большем объеме, чем это было в 2016 году.
В.Гройсман добавил, что такое решение было совместно проработано Минфином и Минрегионом.
Напомним, более 360 территориальных общин созданы в Украине в рамках реформы децентрализации.