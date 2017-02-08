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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кабмін сьогодні ухвалить рішення про розподіл акцизів місцевим бюджетам - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 5578 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує ухвалити рішення про розподіл акцизів для місцевих бюджетів, які будуть вищими, ніж торік. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін сьогодні ухвалить рішення про розподіл акцизів місцевим бюджетам - В.Гройсман

"Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл акцизу для місцевих бюджетів. Тому що місцеві бюджети це очікують", - сказав Прем'єр.

Він наголосив, що уряд все зробить для того, щоб акцизи для місцевих бюджетів були направлені в більшому обсязі, ніж це було у 2016 році.

В.Гройсман додав, що таке рішення було спільно опрацьоване Мінфіном та Мінрегіоном.

Нагадаємо, більше 360 територіальних громад створено в Україні в рамках реформи децентралізації.

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