Кабмін сьогодні ухвалить рішення про розподіл акцизів місцевим бюджетам - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує ухвалити рішення про розподіл акцизів для місцевих бюджетів, які будуть вищими, ніж торік. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл акцизу для місцевих бюджетів. Тому що місцеві бюджети це очікують", - сказав Прем'єр.
Він наголосив, що уряд все зробить для того, щоб акцизи для місцевих бюджетів були направлені в більшому обсязі, ніж це було у 2016 році.
В.Гройсман додав, що таке рішення було спільно опрацьоване Мінфіном та Мінрегіоном.
Нагадаємо, більше 360 територіальних громад створено в Україні в рамках реформи децентралізації.