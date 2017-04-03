Кабмин сегодня планирует утвердить план приоритетных действий до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, передает УНН.
Согласно повестке дня, на сегодняшнее заседание правительства вынесен только один вопрос - "Об утверждении среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий правительства на 2017 год".
Подробнее о среднесрочном плане действий правительства расскажет членам правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Напомним, С.Кубив рассказал, как правительство планирует обеспечить макроэкономическую стабильность этого года.