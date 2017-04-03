Кабмин сегодня планирует утвердить план приоритетных действий до 2020 года

Согласно повестке дня, на сегодняшнее заседание правительства вынесен только один вопрос - "Об утверждении среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий правительства на 2017 год".

Подробнее о среднесрочном плане действий правительства расскажет членам правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, С.Кубив рассказал, как правительство планирует обеспечить макроэкономическую стабильность этого года.