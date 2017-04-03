Кабмін сьогодні планує затвердити план пріоритетних дій до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує розглянути середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання Кабміну, передає УНН.
Згідно з порядком денним, на сьогоднішнє засідання уряду винесене тільки одне питання - "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій уряду на 2017 рік".
Докладніше про середньостроковий план дій уряду розповість урядовцям перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Нагадаємо, С.Кубів розповів, як уряд планує забезпечити макроекономічну стабільність цього року.