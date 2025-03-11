Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА
Киев • УНН
Правительство назначило Олега Шиманского заместителем министра по делам ветеранов. Также согласовано назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА и Василия Жмендака главой Косовской РДА.
Правительство назначило Олега Шиманского заместителем министра по делам ветеранов, также согласовано назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА и Василия Жмендака главой Косовской РДА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров:
- Назначен Олег Шиманский заместителем министра по делам ветеранов Украины.
- Согласовано назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации;
- Согласовано назначение Василия Жмендака главой Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
Дополнение
Николай Калашник был вр.и.о. главы Киевской ОГА после того, как ее бывший руководитель Руслан Кравченко возглавил Государственную налоговую службу.