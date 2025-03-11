Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА
Київ • УНН
Уряд призначив Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів. Також погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА та Василя Жмендака головою Косівської РДА.
Уряд призначив Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів, також погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА та Василя Жмендака головою Косівської РДА, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів:
- Призначено Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів України.
- Погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації;
- Погоджено призначення Василя Жмендака головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Доповнення
Микола Калашник був т.в.о. голови Київської ОДА після того, як її колишній очільник Руслан Кравченко очолив Державну податкову службу.