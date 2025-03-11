Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА

Уряд призначив Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів, також погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА та Василя Жмендака головою Косівської РДА, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів:

Призначено Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів України.

Погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації;

Погоджено призначення Василя Жмендака головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Доповнення

Микола Калашник був т.в.о. голови Київської ОДА після того, як її колишній очільник Руслан Кравченко очолив Державну податкову службу.